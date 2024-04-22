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Кривоногов Роман Николаевич

Место рождения

Новопокровка, Кувандыкский, Оренбургская область

Дата рождения

1840

Дата смерти

16.02.1906

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Новопокровка, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Кривоногов Федот Романович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1879

Сын: Кривоногов Тимофей Романович

Мать ребёнка: не указана

оренбурская губерния
Рождение ребёнка
1883

Сын: Кривоногов Гавриил Романович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1889

Сын: Кривоногов Константин Романович

Мать ребёнка: не указана

Новопокровка, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривоногов Илья Романович

Мать ребёнка: не указана

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
16.02.1906
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1906 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3350]
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