Кривоногов Роман Николаевич
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смерти16.02.1906
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Рождение ребёнка
1878
Сын: Кривоногов Федот Романович
Рождение ребёнка
1879
Сын: Кривоногов Тимофей Романович
оренбурская губерния
Рождение ребёнка
1883
Сын: Кривоногов Гавриил Романович
Рождение ребёнка
1889
Сын: Кривоногов Константин Романович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кривоногов Илья Романович
Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
16.02.1906
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1906 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3350]