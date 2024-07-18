Баяндин Георгий Васильевич
Место рождения
Дата рождения15.04.1871
Дата смерти16.08.1871
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1871
Отец: Баяндин Василий Трифонович
Мать: Мария Гавриловна
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 528, С.50 - МК (1871) -
Смерть
16.08.1871
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 528, С.142 - МК (1871)