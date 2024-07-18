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Баяндин Георгий Васильевич

Место рождения

Киршина, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

15.04.1871

Дата смерти

16.08.1871

Пол

Мужской

Отец

До 1815 г.р.

Мать

До 1853 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1871

Отец: Баяндин Василий Трифонович

Мать: Мария Гавриловна

Киршина, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 528, С.50 - МК (1871) -
Смерть
16.08.1871
Киршина, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 528, С.142 - МК (1871)

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