Евдокия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Григорьевна

Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1785 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Наталья Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Абрамович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Абрамович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Егор Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Абрамович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Прасковья Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Абрамович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Абрамович

Смерть
Неизвестно
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