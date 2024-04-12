Евдокия Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Наталья Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Абрамович
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Абрамович
Рождение ребёнка
1823
Сын: Егор Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Абрамович
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Прасковья Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Абрамович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Абрамович
Смерть
Неизвестно