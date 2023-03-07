Григорий Абрамович
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Абрам Васильевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Наталья Григорьевна
Мать ребёнка: Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
1823
Сын: Егор Григорьевич
Мать ребёнка: Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Прасковья Григорьевна
Мать ребёнка: Евдокия Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Григорьевна
Смерть
Неизвестно