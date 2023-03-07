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Григорий Абрамович

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Абрам Васильевич

Мать: ?

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Наталья Григорьевна

Мать ребёнка: Евдокия Григорьевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Евдокия Григорьевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Егор Григорьевич

Мать ребёнка: Евдокия Григорьевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Прасковья Григорьевна

Мать ребёнка: Евдокия Григорьевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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