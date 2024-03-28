Чарондин Владимир Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.1957
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.03.1985
Сын: Чарондин Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Чарондина (Капустина) Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
22.04.1986
Сын: Чарондин Антон Владимирович
Мать ребёнка: Чарондина (Капустина) Ирина Ивановна