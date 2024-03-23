Кузьмиченко Антон Игнатович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914 ст.
Отец: Кузьмиченко Игнат ?Андронович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Шульга) Елена Никифоровна
Место жительства
Неизвестно
Новокрасное, Одеська область
Смерть
Неизвестно