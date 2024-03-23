Кузьмиченко Антон Игнатович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмиченко Антон Игнатович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914 ст.

Отец: Кузьмиченко Игнат ?Андронович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Шульга) Елена Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Шульга) Елена Никифоровна

Место жительства
Неизвестно
Новокрасное, Одеська область
Смерть
Неизвестно

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