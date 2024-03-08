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Репин Иван Ульянович

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1767 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1785

Жена: Репина (Алтухова) Василиса Митрофановна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак: запись о браке №1, метрическая книга за 1785 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Филипп Федоринов и Данил Попов
Смерть
Неизвестно

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