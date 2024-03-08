Репин Иван Ульянович
Место рождения
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1785
Брак: запись о браке №1, метрическая книга за 1785 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Филипп Федоринов и Данил Попов
Смерть
Неизвестно