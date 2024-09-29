Младенцев Пётр Николаевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Младенцев Пётр Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никитина (Младенцева) Антонина Николаевна

Мать ребёнка: Младенцева Таисия Степановна

Второй ребенок Есть сын Коля
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Младенцев Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Младенцева Таисия Степановна

Третий ребенок
Рождение ребёнка
12.07.1944

Сын: Младенцев Михаил Петрович

Мать ребёнка: Младенцева Таисия Степановна

Биляр, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Первый ребенок Возможно дата рождения 02.07.1944
Смерть
Неизвестно

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