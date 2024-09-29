Младенцев Пётр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никитина (Младенцева) Антонина Николаевна
Мать ребёнка: Младенцева Таисия Степановна
Второй ребенок Есть сын Коля
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Младенцев Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Младенцева Таисия Степановна
Третий ребенок
Рождение ребёнка
12.07.1944
Сын: Младенцев Михаил Петрович
Мать ребёнка: Младенцева Таисия Степановна
Биляр, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Первый ребенок Возможно дата рождения 02.07.1944
Смерть
Неизвестно