Лапина (Галактионова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти05.11.1975
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Галактионов ?
Мать: Галактионова Наталья
Рождение ребёнка
Около 1924
Сын: Лапин Иван
Отец ребёнка: Лапин Василий
Рождение ребёнка
20.11.1929
Отец ребёнка: Лапин Василий
Рождение ребёнка
14.03.1932
Сын: Лапин Алексей
Отец ребёнка: Лапин Василий
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Павлова (Лапина) Нина
Отец ребёнка: Лапин Василий
Рождение ребёнка
?.08.1941
Сын: Лапин Владимир
Отец ребёнка: Лапин Василий
Смерть
05.11.1975