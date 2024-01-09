Лапина (Галактионова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапина (Галактионова) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

05.11.1975

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Галактионов ?

Мать: Галактионова Наталья

Рождение ребёнка
Около 1924

Сын: Лапин Иван

Отец ребёнка: Лапин Василий

Рождение ребёнка
20.11.1929

Сын: Лапин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Лапин Василий

Рождение ребёнка
14.03.1932

Сын: Лапин Алексей

Отец ребёнка: Лапин Василий

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Павлова (Лапина) Нина

Отец ребёнка: Лапин Василий

Рождение ребёнка
?.08.1941

Сын: Лапин Владимир

Отец ребёнка: Лапин Василий

Смерть
05.11.1975

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