Нафиков Хаживали Мухарлямович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нафиков Хаживали Мухарлямович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1944 г.р.
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1951 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1944

Дочь: Венера Хазивалиевна

Мать ребёнка: Нафикова Камила Мухарлямовна

с.Мраково Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
01.04.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нафикова Камила Мухарлямовна

с.Мраково Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
22.06.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нафикова Камила Мухарлямовна

с.Мраково Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
19.11.1951

Дочь: Даутова Клара Хазивалиевна

Мать ребёнка: Нафикова Камила Мухарлямовна

с.Мраково Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
23.10.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нафикова Камила Мухарлямовна

с.Мраково Кугарчинского района БАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нафикова Камила Мухарлямовна

Смерть
Неизвестно
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