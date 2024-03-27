Нафиков Хаживали Мухарлямович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1944
Дочь: Венера Хазивалиевна
Мать ребёнка: Нафикова Камила Мухарлямовна
с.Мраково Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
01.04.1946
с.Мраково Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
22.06.1949
с.Мраково Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
19.11.1951
Дочь: Даутова Клара Хазивалиевна
Мать ребёнка: Нафикова Камила Мухарлямовна
с.Мраково Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
23.10.1954
с.Мраково Кугарчинского района БАССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно