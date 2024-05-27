Елансков Наум
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.07.1920
Пометка в записи о рождении Домны о выдаче справки и вступлении в брак ГАРО 803-2-963 л.30 об. запись №73
Рождение ребёнка
15.01.1925
Дочь: Камлык (Еланскова) Нина Наумовна
Мать ребёнка: Еланскова (Фролова) Домна Григорьевна
Место рождения указано в записи о браке в 1971 году как ст. Романовская. Брак отца и матери был в ст. Романовской
Смерть
Неизвестно