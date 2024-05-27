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Елансков Наум

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1893 г.р.

Дети

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.07.1920

Жена: Еланскова (Фролова) Домна Григорьевна

Романовская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область
Пометка в записи о рождении Домны о выдаче справки и вступлении в брак ГАРО 803-2-963 л.30 об. запись №73
Рождение ребёнка
15.01.1925

Дочь: Камлык (Еланскова) Нина Наумовна

Мать ребёнка: Еланскова (Фролова) Домна Григорьевна

Романовская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область
Место рождения указано в записи о браке в 1971 году как ст. Романовская. Брак отца и матери был в ст. Романовской
Смерть
Неизвестно

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