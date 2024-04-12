Хвалей (Каранкевич) Мария Фёдоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиОколо 1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: Каранкевич Фёдор Викентьев
Мать: Каранкевич Татьяна
Рождение ребёнка
1897
Сын: Хвалей Иван Иванович
Отец ребёнка: Хвалей Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Хвалей Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1906
Сын: Хвалей Александр Иванович
Отец ребёнка: Хвалей Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1910
Дочь: Головня Мария Ивановна
Отец ребёнка: Хвалей Иван Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1960