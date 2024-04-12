Хвалей (Каранкевич) Мария Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хвалей (Каранкевич) Мария Фёдоровна

Место рождения

Бельковщина, Столбцовский район, Минская область

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Около 1960

Пол

Женский

Добавил:

ІБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Каранкевич Фёдор Викентьев

Мать: Каранкевич Татьяна

Бельковщина, Столбцовский район, Минская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Хвалей Иван Иванович

Отец ребёнка: Хвалей Иван Яковлевич

Бельковщина, Столбцовский район, Минская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Хвалей Матвей Иванович

Отец ребёнка: Хвалей Иван Яковлевич

Бельковщина, Столбцовский район, Минская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Хвалей Александр Иванович

Отец ребёнка: Хвалей Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1910

Дочь: Головня Мария Ивановна

Отец ребёнка: Хвалей Иван Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хвалей Иван Яковлевич

Смерть
Около 1960
Бельковщина, Столбцовский район, Минская область
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