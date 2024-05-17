Копейкина Антонида Иванова 1823 — найти родственников по фамилии на Familio
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Копейкина Антонида Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копейкин Захар Дмитриев

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Демина (Копейкина) Капитолина Захарова

Отец ребёнка: Копейкин Захар Дмитриев

Буганская
Рождение ребёнка
1850

Сын: Копейкин Александр Захаров

Отец ребёнка: Копейкин Захар Дмитриев

Буганская
Рождение ребёнка
1852

Сын: Копейкин Василий Захаров

Отец ребёнка: Копейкин Захар Дмитриев

Стрижево, Тарский округ, Сибирский край
По переписи 1897 - 45 лет
Рождение ребёнка
23.09.1853 ст.

Дочь: Копейкина Ефросинья Захарова

Отец ребёнка: Копейкин Захар Дмитриев

Буганская
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Копейкина Любовь Захарова

Отец ребёнка: Копейкин Захар Дмитриев

Буганская
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Копейкина Марфа Захарова

Отец ребёнка: Копейкин Захар Дмитриев

Буганская
Смерть
Неизвестно

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