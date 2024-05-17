Копейкина Антонида Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Демина (Копейкина) Капитолина Захарова
Отец ребёнка: Копейкин Захар Дмитриев
Буганская
Рождение ребёнка
1850
Сын: Копейкин Александр Захаров
Отец ребёнка: Копейкин Захар Дмитриев
Буганская
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Копейкин Захар Дмитриев
Стрижево, Тарский округ, Сибирский край
По переписи 1897 - 45 лет
Рождение ребёнка
23.09.1853 ст.
Дочь: Копейкина Ефросинья Захарова
Отец ребёнка: Копейкин Захар Дмитриев
Буганская
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Копейкина Любовь Захарова
Отец ребёнка: Копейкин Захар Дмитриев
Буганская
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Копейкина Марфа Захарова
Отец ребёнка: Копейкин Захар Дмитриев
Буганская
Смерть
Неизвестно