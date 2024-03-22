Каталкова (Слесарева) Пелагея Павловна
Место рождения
Дата рождения28.09.1900 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1900 ст.
Отец: Слесарев Павел Иванов
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Ионова Анна Кирилловна
Отец ребёнка: Каталков Кирилл Григорьевич
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Дмитриева Александра Кирилловна
Отец ребёнка: Каталков Кирилл Григорьевич
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Тарасова Галина Кирилловна
Отец ребёнка: Каталков Кирилл Григорьевич
Смерть
Неизвестно