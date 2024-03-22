Каталкова (Слесарева) Пелагея Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каталкова (Слесарева) Пелагея Павловна

Место рождения

Городище, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

28.09.1900 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1900 ст.

Отец: Слесарев Павел Иванов

Мать: Слесарева Пелагея Сергеева

Городище, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Ионова Анна Кирилловна

Отец ребёнка: Каталков Кирилл Григорьевич

Киргоды, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Дмитриева Александра Кирилловна

Отец ребёнка: Каталков Кирилл Григорьевич

Киргоды, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Тарасова Галина Кирилловна

Отец ребёнка: Каталков Кирилл Григорьевич

Киргоды, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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