(Белан) Виктория Викторовна
Место рожденияРостовская область, г.Таганрог
Дата рождения05.05.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1980
Ростовская область, г.Таганрог
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.08.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ульянов Максим Владимирович
Ростовская область, г.Таганрог
Рождение ребёнка
14.12.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ульянов Максим Владимирович
Таганрог