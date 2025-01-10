(Белан) Виктория Викторовна 05.05.1980 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Белан) Виктория Викторовна

Место рождения

Ростовская область, г.Таганрог

Дата рождения

05.05.1980

Пол

Женский

Отец

1956 г.р.

Мать

1957 г.р.

Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1980

Отец: Белан Виктор Анатольевич

Мать: Белан (Сапелкина) Татьяна Николаевна

Ростовская область, г.Таганрог
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.08.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ульянов Максим Владимирович

Ростовская область, г.Таганрог
Рождение ребёнка
14.12.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ульянов Максим Владимирович

Таганрог

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