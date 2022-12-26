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Данилюк Давид Игоревич
Данилюк Давид Игоревич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.12.2022
Пол
Мужской
Отец
Данилюк Игорь
1988 г.р.
Мать
Данилюк Татьяна
Дети
Не указаны
Добавил:
АА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.2022
Отец:
Данилюк Игорь
Мать:
Данилюк Татьяна
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