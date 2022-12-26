Данилюк Давид Игоревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилюк Давид Игоревич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.12.2022

Пол

Мужской

Отец

1988 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.2022

Отец: Данилюк Игорь

Мать: Данилюк Татьяна

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