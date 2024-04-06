Бакуринская (Чуб) Евфросиния Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакуринская (Чуб) Евфросиния Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бакуринский Иван Иосифович

Рождение ребёнка
1792

Сын: Бакуринский Яков Иванов

Отец ребёнка: Бакуринский Иван Иосифович

Рождение ребёнка
1793

Сын: Бакуринский Иван Иванов

Отец ребёнка: Бакуринский Иван Иосифович

Рождение ребёнка
1799

Дочь: (Бакуринская) Акилина Иванова

Отец ребёнка: Бакуринский Иван Иосифович

Смерть
Неизвестно

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