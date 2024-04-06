Бакуринская (Чуб) Евфросиния Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1792
Отец ребёнка: Бакуринский Иван Иосифович
Рождение ребёнка
1793
Отец ребёнка: Бакуринский Иван Иосифович
Рождение ребёнка
1799
Дочь: (Бакуринская) Акилина Иванова
Отец ребёнка: Бакуринский Иван Иосифович
Смерть
Неизвестно