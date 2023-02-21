Чекалкина (Чекалкина) Федосья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекалкина (Чекалкина) Федосья Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

ЗП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чекалкин Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чекалкин Трофим Евлентьевич

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чекалкин Трофим Евлентьевич

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чекалкин Трофим Евлентьевич

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чекалкин Трофим Евлентьевич

Смерть
Неизвестно
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
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