(Васильева) Евдокия Васильевна 1780 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюди(Васильева) Евдокия Васильевна

(Васильева) Евдокия Васильевна

Место рождения

Ембулатово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1780 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ембулатово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Енбулатово Шамардино
Бракосочетание
05.02.1802 ст.

Муж: Петров (Федоров) Николай Данилович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1804 ст.

Дочь: Федорова-Петрова (Данилова) Феврония Николаевна

Отец ребёнка: Петров (Федоров) Николай Данилович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.10.1807 ст.

Дочь: Феодорова-Петрова (Данилова) Прасковья Николаевна

Отец ребёнка: Петров (Федоров) Николай Данилович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.02.1812 ст.

Дочь: Федорова-Петрова (Даниилова) Анна Николаевна

Отец ребёнка: Петров (Федоров) Николай Данилович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.06.1816 ст.

Сын: Федоров-Петров (Данилов) Василий Николаевич

Отец ребёнка: Петров (Федоров) Николай Данилович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.