(Васильева) Евдокия Васильевна
Место рождения
Дата рождения1780 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Енбулатово Шамардино
Бракосочетание
05.02.1802 ст.
Рождение ребёнка
1804 ст.
Дочь: Федорова-Петрова (Данилова) Феврония Николаевна
Отец ребёнка: Петров (Федоров) Николай Данилович
Рождение ребёнка
27.10.1807 ст.
Дочь: Феодорова-Петрова (Данилова) Прасковья Николаевна
Отец ребёнка: Петров (Федоров) Николай Данилович
Рождение ребёнка
03.02.1812 ст.
Дочь: Федорова-Петрова (Даниилова) Анна Николаевна
Отец ребёнка: Петров (Федоров) Николай Данилович
Рождение ребёнка
13.06.1816 ст.
Смерть
Неизвестно