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Королев Василий Николаевич

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Место рождения

Горки, Южский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

17.11.1910

Дата смерти

30.09.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1910

Отец: Королев Николай Иосифович

Мать: Королева Анна Сергеевна

Горки, Южский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Королева ? Васильевна

Мать ребёнка: Королева Антонина Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Королева Антонина Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Кашино, Южский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Около 1935

Дочь: Королева Тамара Васильевна

Мать ребёнка: Королева Антонина Андреевна

Рождение ребёнка
1937

Сын: Королев Валерий Васильевич

Мать ребёнка: Королева Антонина Андреевна

Призыв на военную службу
05.07.1941
Южа, Южский муниципальный район, Ивановская область
131 артирелия, стрелок
Ранение
28.07.1941
Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Королева Антонина Андреевна

Рождение ребёнка
1945

Дочь: Королева Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Королева Антонина Андреевна

Рождение ребёнка
1947

Дочь: Королева Нина Васильевна

Мать ребёнка: Королева Антонина Андреевна

Смерть
30.09.1984
Груздево, Южский муниципальный район, Ивановская область

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