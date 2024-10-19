Королев Василий Николаевич
Место рождения
Дата рождения17.11.1910
Дата смерти30.09.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1910
Отец: Королев Николай Иосифович
Мать: Королева Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Королева ? Васильевна
Мать ребёнка: Королева Антонина Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Кашино, Южский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Около 1935
Дочь: Королева Тамара Васильевна
Мать ребёнка: Королева Антонина Андреевна
Рождение ребёнка
1937
Сын: Королев Валерий Васильевич
Мать ребёнка: Королева Антонина Андреевна
Призыв на военную службу
05.07.1941
Южа, Южский муниципальный район, Ивановская область
131 артирелия, стрелок
Ранение
28.07.1941
Рождение ребёнка
1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Королева Антонина Андреевна
Рождение ребёнка
1945
Дочь: Королева Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Королева Антонина Андреевна
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Королева Нина Васильевна
Мать ребёнка: Королева Антонина Андреевна
Смерть
30.09.1984
Груздево, Южский муниципальный район, Ивановская область