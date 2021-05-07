Гараева Гайша
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Зиятдинова (Гараева) Гажиля Ахметвалиевна
Отец ребёнка: Гараев Ахметвали Гараевич
Рождение ребёнка
25.04.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гараев Ахметвали Гараевич
Смерть
1984