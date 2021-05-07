Гараева Гайша — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гараева Гайша

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

1984

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1904 г.р.

Дети

1929 г.р.
Скрыто настройками приватности

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Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гараев Ахметвали Гараевич

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Зиятдинова (Гараева) Гажиля Ахметвалиевна

Отец ребёнка: Гараев Ахметвали Гараевич

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.04.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гараев Ахметвали Гараевич

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1984
Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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