Боргезе (Фраскара) Джулия
Место рождения
Дата рождения1901
Дата смерти1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1925
Муж: Боргезе Родольфо
Дочь сенатора графа Джузеппе Фраскара (1858-1925) и его супруги Клариссы Гаццони, княгини Орсини.
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Боргезе (Borghese) Алассия
Отец ребёнка: Боргезе Родольфо
Рождение ребёнка
1928
Сын: Боргезе (Borghese) Джованни Анжело
Отец ребёнка: Боргезе Родольфо
Князь Giovanni Angelo Borghese
Рождение ребёнка
1930
Сын: Боргезе Никколо
Отец ребёнка: Боргезе Родольфо
Рождение ребёнка
1934
Сын: Боргезе (Borghese) Франческо
Отец ребёнка: Боргезе Родольфо
Смерть
1973