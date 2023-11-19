Боргезе (Фраскара) Джулия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боргезе (Фраскара) Джулия

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Место рождения

Рим

Дата рождения

1901

Дата смерти

1973

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1925

Муж: Боргезе Родольфо

Дочь сенатора графа Джузеппе Фраскара (1858-1925) и его супруги Клариссы Гаццони, княгини Орсини.
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Боргезе (Borghese) Алассия

Отец ребёнка: Боргезе Родольфо

Рождение ребёнка
1928

Сын: Боргезе (Borghese) Джованни Анжело

Отец ребёнка: Боргезе Родольфо

Князь Giovanni Angelo Borghese
Рождение ребёнка
1930

Сын: Боргезе Никколо

Отец ребёнка: Боргезе Родольфо

Рождение ребёнка
1934

Сын: Боргезе (Borghese) Франческо

Отец ребёнка: Боргезе Родольфо

Смерть
1973

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