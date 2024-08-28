Смарадинский Наум — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмарадинский Наум

Смарадинский Наум

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

БЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смарадинский Исаак Наумович

Мать ребёнка: Смарадинская (Марголина) Елизавета Исааковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смарадинская Роза Наумовна

Мать ребёнка: Смарадинская (Марголина) Елизавета Исааковна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смарадинская (Марголина) Елизавета Исааковна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.