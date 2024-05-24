Галкин Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.09.1941
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1941
Отец: Галкин Николай
Мать: Галкина Анна Семеновна
Рождение ребёнка
14.08.1965
Дочь: Дыкун (Галкина) Наталья Александровна
Мать ребёнка: Галкин Зинаида Семеновна
Рождение ребёнка
10.06.1971
Дочь: Карлова (Галкина) Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Галкин Зинаида Семеновна
Смерть
Неизвестно