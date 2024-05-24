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Галкин Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.09.1941

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1941

Отец: Галкин Николай

Мать: Галкина Анна Семеновна

Рождение ребёнка
14.08.1965

Дочь: Дыкун (Галкина) Наталья Александровна

Мать ребёнка: Галкин Зинаида Семеновна

Рождение ребёнка
10.06.1971

Дочь: Карлова (Галкина) Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Галкин Зинаида Семеновна

Смерть
Неизвестно

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