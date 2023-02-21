Мягченков Василий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смерти1793
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Рождение ребёнка
1784
Сын: Мягченков Антон Васильевич
Мать ребёнка: Мягченкова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мягченкова Евдокия
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1793