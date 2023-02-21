Мягченков Василий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мягченков Василий Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

1793

Пол

Мужской

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Мягченков Григорий Лукьянович

Мать: Мягченкова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
1784

Сын: Мягченков Антон Васильевич

Мать ребёнка: Мягченкова Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мягченкова Евдокия

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1793
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