Кузменко (Хижняк) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузменко (Хижняк) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Хижняк Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781

Сын: Кузменко Власий Прокопьевич

Отец ребёнка: Кузменко Прокопий Ефимович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Кузменко Иван Прокопьевич

Отец ребёнка: Кузменко Прокопий Ефимович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Кузменко Любовь Прокопьевна

Отец ребёнка: Кузменко Прокопий Ефимович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.08.1789 ст.

Сын: Кузменко Самуил Прокопьевич

Отец ребёнка: Кузменко Прокопий Ефимович

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузменко Прокопий Ефимович

Смерть
Неизвестно
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