Кузменко (Хижняк) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Хижняк Иван
Рождение ребёнка
1781
Сын: Кузменко Власий Прокопьевич
Отец ребёнка: Кузменко Прокопий Ефимович
Рождение ребёнка
1784
Сын: Кузменко Иван Прокопьевич
Отец ребёнка: Кузменко Прокопий Ефимович
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Кузменко Любовь Прокопьевна
Отец ребёнка: Кузменко Прокопий Ефимович
Рождение ребёнка
20.08.1789 ст.
Сын: Кузменко Самуил Прокопьевич
Отец ребёнка: Кузменко Прокопий Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно