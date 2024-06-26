Пивень (Беда) Дарья Феодоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пивень (Беда) Дарья Феодоровна

Место рождения

Гуровцы, Вінницька область

Дата рождения

19.03.1831 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Между 1784 и 1789 г.р.

Мать

Между 1787 и 1792 г.р.

Муж

1830 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1831 ст.

Отец: Беда (Бедюк) Феодор Васильевич

Мать: Беда Мария Семеновна

Гуровцы, Вінницька область
127/1012/1663
Место жительства
1841
Гуровцы, Вінницька область
"Киев, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя Записи," снимки, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9X-T3YJ-7 : 19 июня 2024 г.), снимок 216 из 837; Православ... Показать все
Бракосочетание
16.10.1849 ст.

Муж: Пивень Даниил Андросевич

Гуровцы, Вінницька область
"Україна, дуплікати метричних книг Київської Православної консисторії, 1734-1930", , FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:KBTV-3JB : Wed Jun 05 23:11:44 UTC 2024), Entry for Дании... Показать все
Смерть
Неизвестно

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