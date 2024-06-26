Пивень (Беда) Дарья Феодоровна
Место рождения
Дата рождения19.03.1831 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1831 ст.
127/1012/1663
Место жительства
1841
"Киев, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя Записи," снимки, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9X-T3YJ-7 : 19 июня 2024 г.), снимок 216 из 837; Православ... Показать все
Бракосочетание
16.10.1849 ст.
"Україна, дуплікати метричних книг Київської Православної консисторії, 1734-1930", , FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:KBTV-3JB : Wed Jun 05 23:11:44 UTC 2024), Entry for Дании... Показать все
Смерть
Неизвестно