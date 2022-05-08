Черняев Иван Петрович
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смертиДо 1825
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Черняев Петр Тимофеевич
Сын пономаря Николаевской Оночистенской церкви Вологодского уезда.
Работа или профессия
1815
Посвящен в пономаря к Николаевской Оночистенской церкви Вологодского уезда.
Бракосочетание
Около 1820
Рождение ребёнка
1821
Сын: Черняев Сосипатр Иванович
Мать ребёнка: Черняева Пелагея Васильевна
Смерть
До 1825