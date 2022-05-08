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Черняев Иван Петрович

Место рождения

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1801

Дата смерти

До 1825

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Черняев Петр Тимофеевич

Мать: Черняева Евдокия Петровна

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Сын пономаря Николаевской Оночистенской церкви Вологодского уезда.
Работа или профессия
1815
Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Посвящен в пономаря к Николаевской Оночистенской церкви Вологодского уезда.
Бракосочетание
Около 1820

Жена: Черняева Пелагея Васильевна

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Черняев Сосипатр Иванович

Мать ребёнка: Черняева Пелагея Васильевна

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
До 1825
Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

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