Тулынин Николай Илларионов
Место рождения
Дата рождения1900 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900 ст.
Арест
14.12.1942
Русский.Пред., колхоз "Ленинский путь". Арестован-14.12.1942г. Осужден -Военным трибуналом войск НКВД ТАССР, дата осуждения- 1.01.1943г.Обвинение-58-14. ("саботаж хлебопоставок"). Приговор-ВМН, конфис... Показать все
Смерть
Неизвестно