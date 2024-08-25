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Тулынин Николай Илларионов

Место рождения

Верхняя Уратьма, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1900 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900 ст.

Отец: Тулынин Илларион Васильев

Мать: Тулынина (Спирчина) Акилина Филимонова

Верхняя Уратьма, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Арест
14.12.1942
Русский.Пред., колхоз "Ленинский путь". Арестован-14.12.1942г. Осужден -Военным трибуналом войск НКВД ТАССР, дата осуждения- 1.01.1943г.Обвинение-58-14. ("саботаж хлебопоставок"). Приговор-ВМН, конфис... Показать все
Смерть
Неизвестно

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