Веремеенко Василий Харитонович
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смерти27.03.1874 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Веремеенко Харитон
Мать: не указана
Бракосочетание
16.02.1864 ст.
Села Покошичи временно обязанные Трефилий Яковлевич Монжела, Пахомий Яковлевич Монжела, казаки Евдоким Мартинович Милька, Василий Павлович Дрозд
Рождение ребёнка
30.04.1865 ст.
Дочь: Веремеенко Мавра Васильевна
Мать ребёнка: Веремеенко (Милька) Минодора Антиповна
Смерть
27.03.1874 ст.
От тифовой горячки
Похороны
29.03.1874 ст.