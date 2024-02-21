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Веремеенко Василий Харитонович

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Место рождения

Покошичи, Чернігівська область

Дата рождения

1843

Дата смерти

27.03.1874 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Веремеенко Харитон

Мать: не указана

Покошичи, Чернігівська область
Бракосочетание
16.02.1864 ст.

Жена: Веремеенко (Милька) Минодора Антиповна

Покошичи, Чернігівська область
Села Покошичи временно обязанные Трефилий Яковлевич Монжела, Пахомий Яковлевич Монжела, казаки Евдоким Мартинович Милька, Василий Павлович Дрозд
Рождение ребёнка
30.04.1865 ст.

Дочь: Веремеенко Мавра Васильевна

Мать ребёнка: Веремеенко (Милька) Минодора Антиповна

Покошичи, Чернігівська область
Смерть
27.03.1874 ст.
Покошичи, Чернігівська область
От тифовой горячки
Похороны
29.03.1874 ст.
Покошичи, Чернігівська область

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