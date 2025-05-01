Пименова (Дикова) Анна Даниловна
женский, родилась 06.03.1908 ст., Петровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
умерла Неизвестно
ОтецДиков Данила ИгнатьевичНеизвестно г.р.
МатьДикова (Петрова) Екатерина Григорьевна26.11.1879 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1908 ст.
Петровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №389, опись №1, дело №1587, стр. 13