Пименова (Дикова) Анна Даниловна 06.03.1908 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Пименова (Дикова) Анна Даниловна

Автор
АБ
Борисенкова А.

женский, родилась 06.03.1908 ст., Петровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

умерла Неизвестно

Отец
Диков Данила ИгнатьевичНеизвестно г.р.
Мать
Дикова (Петрова) Екатерина Григорьевна26.11.1879 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1908 ст.

Отец: Диков Данила Игнатьевич

Мать: Дикова (Петрова) Екатерина Григорьевна

Петровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №389, опись №1, дело №1587, стр. 13

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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