Hasenauer (Mensinger) Anna Elisabetha — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Hasenauer (Mensinger) Anna Elisabetha

Место рождения

Köhler

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1742 г.р.

Мать

1751 г.р.

Муж

1779 г.р.

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Mensinger Jacob

Мать: Mensinger Barbara

Köhler
Бракосочетание
29.01.1806

Муж: Hasenauer Josef

Köhler
Рождение ребёнка
02.11.1806

Сын: Hasenauer Johann Michael

Отец ребёнка: Hasenauer Josef

Köhler
Рождение ребёнка
01.03.1809

Дочь: Gareis Barbara

Отец ребёнка: Hasenauer Josef

Köhler
Рождение ребёнка
26.02.1812

Сын: Hasenauer Johann Adam

Отец ребёнка: Hasenauer Josef

Köhler
Рождение ребёнка
19.08.1814

Дочь: Katharina Elisabetha

Отец ребёнка: Hasenauer Josef

Köhler
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Bellendtier Elisabetha

Отец ребёнка: Hasenauer Josef

Köhler
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Prediger Sophia

Отец ребёнка: Hasenauer Josef

Köhler
Рождение ребёнка
1822

Сын: Hasenauer Wilhelm

Отец ребёнка: Hasenauer Josef

Köhler
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Prediger Anna Maria

Отец ребёнка: Hasenauer Josef

Köhler
Рождение ребёнка
15.02.1829

Дочь: Zorn Katharina

Отец ребёнка: Hasenauer Josef

Köhler
Смерть
Неизвестно
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