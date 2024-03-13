Hasenauer (Mensinger) Anna Elisabetha
Место рожденияKöhler
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Mensinger Jacob
Мать: Mensinger Barbara
Köhler
Бракосочетание
29.01.1806
Муж: Hasenauer Josef
Köhler
Рождение ребёнка
02.11.1806
Отец ребёнка: Hasenauer Josef
Köhler
Рождение ребёнка
01.03.1809
Дочь: Gareis Barbara
Отец ребёнка: Hasenauer Josef
Köhler
Рождение ребёнка
26.02.1812
Отец ребёнка: Hasenauer Josef
Köhler
Рождение ребёнка
19.08.1814
Дочь: Katharina Elisabetha
Отец ребёнка: Hasenauer Josef
Köhler
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Bellendtier Elisabetha
Отец ребёнка: Hasenauer Josef
Köhler
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Prediger Sophia
Отец ребёнка: Hasenauer Josef
Köhler
Рождение ребёнка
1822
Сын: Hasenauer Wilhelm
Отец ребёнка: Hasenauer Josef
Köhler
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Prediger Anna Maria
Отец ребёнка: Hasenauer Josef
Köhler
Рождение ребёнка
15.02.1829
Дочь: Zorn Katharina
Отец ребёнка: Hasenauer Josef
Köhler
Смерть
Неизвестно