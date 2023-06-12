Бычков Павел Николаевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти12.06.2023
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бычков Николай Павлович
Мать: Бычкова Марфа Тихоновна
Рождение ребёнка
17.10.1962
Дочь: Максимова Людмила Павловна
Мать ребёнка: Бычкова Аля
Рождение ребёнка
08.03.1967
Сын: Бычков Олег Павлович
Мать ребёнка: Бычкова Аля
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бычкова Аля
Смерть
12.06.2023
Жуковка, Жуковский муниципальный район, Брянская область