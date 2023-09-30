Либик (Ковалёва) Дарья Николаевна
Место рождения
Дата рождения15.02.1881 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1881 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.02.1902 ст.
Чайки, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.06.1904 ст.
Дочь: Либик Агриппина Ивановна
Отец ребёнка: Либик Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
23.02.1908 ст.
Отец ребёнка: Либик Иван Тимофеевич
Смерть
Неизвестно