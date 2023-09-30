Либик (Ковалёва) Дарья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Либик (Ковалёва) Дарья Николаевна

Место рождения

Скураты, Чайкинская волость, Себежский уезд

Дата рождения

15.02.1881 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1876 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1881 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Скураты, Чайкинская волость, Себежский уезд
Бракосочетание
10.02.1902 ст.

Муж: Либик Иван Тимофеевич

Чайки, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.06.1904 ст.

Дочь: Либик Агриппина Ивановна

Отец ребёнка: Либик Иван Тимофеевич

Козыри, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.02.1908 ст.

Сын: Либик Александр Иванович

Отец ребёнка: Либик Иван Тимофеевич

Козыри, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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