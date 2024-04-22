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Федор Тихонов

Место рождения

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

21.02.1842 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1842 ст.

Отец: Тихон Алексеев

Мать: Евдокия Евдокимова

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.09.1870 ст.

Сын: Михаил Федоров

Мать ребёнка: Татьяна Яковлева

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
17.01.1874 ст.

Сын: Григорий Федоров

Мать ребёнка: Татьяна Яковлева

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Яковлева

Смерть
Неизвестно
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