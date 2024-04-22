Федор Тихонов
Место рождения
Дата рождения21.02.1842 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1842 ст.
Отец: Тихон Алексеев
Мать: Евдокия Евдокимова
Рождение ребёнка
10.09.1870 ст.
Сын: Михаил Федоров
Мать ребёнка: Татьяна Яковлева
Рождение ребёнка
17.01.1874 ст.
Сын: Григорий Федоров
Мать ребёнка: Татьяна Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Яковлева
Смерть
Неизвестно