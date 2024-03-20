Чупин Петр Сергеевич
Место рождения
Дата рождения18.12.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1876
Бракосочетание
27.10.1895
Жена: Чупина Вера Федоровна
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Рождение ребёнка
11.07.1898
Дочь: Чупина Мария Петровна
Мать ребёнка: Чупина Вера Федоровна
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Рождение ребёнка
10.09.1901
Мать ребёнка: Чупина Вера Федоровна
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Рождение ребёнка
01.01.1904
Мать ребёнка: Чупина Вера Федоровна
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Смерть
Неизвестно