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Чупин Петр Сергеевич

Место рождения

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

18.12.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1876

Отец: Чупин Сергей Иванович

Мать: Чупина -- Екатерина Григорьевна

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
27.10.1895

Жена: Чупина Вера Федоровна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Рождение ребёнка
11.07.1898

Дочь: Чупина Мария Петровна

Мать ребёнка: Чупина Вера Федоровна

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Рождение ребёнка
10.09.1901

Сын: Чупин Михаил Петрович

Мать ребёнка: Чупина Вера Федоровна

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Рождение ребёнка
01.01.1904

Сын: Чупин Василий Петрович

Мать ребёнка: Чупина Вера Федоровна

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Смерть
Неизвестно
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