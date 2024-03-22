(Синяпа) Марья Васильевна
Место рождения
Дата рождения1712
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Рождение ребёнка
1720
Дочь: Авдотья (Сеняшпия) Емельяновна
Отец ребёнка: Емекей (Емельян)
Рождение ребёнка
1735
Дочь: Арина Емельяновна
Отец ребёнка: Емекей (Емельян)
Рождение ребёнка
1741
Сын: Енбек (Яков)
Отец ребёнка: Емекей (Емельян)
Рождение ребёнка
1744
Сын: Елбяк (Федор Емельянович)
Отец ребёнка: Емекей (Емельян)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Емекей (Емельян)
Смерть
Неизвестно