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(Синяпа) Марья Васильевна

Место рождения

Тораево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1712

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Тораево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1720

Дочь: Авдотья (Сеняшпия) Емельяновна

Отец ребёнка: Емекей (Емельян)

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1735

Дочь: Арина Емельяновна

Отец ребёнка: Емекей (Емельян)

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1741

Сын: Енбек (Яков)

Отец ребёнка: Емекей (Емельян)

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1744

Сын: Елбяк (Федор Емельянович)

Отец ребёнка: Емекей (Емельян)

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Емекей (Емельян)

Смерть
Неизвестно
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