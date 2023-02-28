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Емекей (Емельян)

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Место рождения

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1705

Дата смерти

1759

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705

Отец: Кулмекей (Кирилл Семенович)

Мать: не указана

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1720

Дочь: Авдотья (Сеняшпия) Емельяновна

Мать ребёнка: Марья Васильевна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1735

Дочь: Арина Емельяновна

Мать ребёнка: Марья Васильевна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1741

Сын: Енбек (Яков)

Мать ребёнка: Марья Васильевна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1744

Сын: Елбяк (Федор Емельянович)

Мать ребёнка: Марья Васильевна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Васильевна

Смерть
1759
Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
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