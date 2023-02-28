Емекей (Емельян)
Место рождения
Дата рождения1705
Дата смерти1759
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705
Отец: Кулмекей (Кирилл Семенович)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1720
Дочь: Авдотья (Сеняшпия) Емельяновна
Мать ребёнка: Марья Васильевна
Рождение ребёнка
1735
Дочь: Арина Емельяновна
Мать ребёнка: Марья Васильевна
Рождение ребёнка
1741
Сын: Енбек (Яков)
Мать ребёнка: Марья Васильевна
Рождение ребёнка
1744
Сын: Елбяк (Федор Емельянович)
Мать ребёнка: Марья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Васильевна
Смерть
1759