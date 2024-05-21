Ануфриев Захар Леонтьевич Около 1881 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ануфриев Захар Леонтьевич

Место рождения

Бахтинка, Суджанский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

Около 1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881

Отец: Ануфриев Леонтий Авраамович

Мать: Саларева Юстина Емельяновна

Бахтинка, Суджанский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ануфриева Мария Захаровна

Мать ребёнка: Лысенко Христина Моисеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лысенко Христина Моисеевна

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Ануфриева Александра Захаровна

Мать ребёнка: Лысенко Христина Моисеевна

Почаевка, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Ануфриев Василий Захарович

Мать ребёнка: Лысенко Христина Моисеевна

Почаевка, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Ануфриева Екатерина Захаровна

Мать ребёнка: Лысенко Христина Моисеевна

Почаевка, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Ануфриева Татьяна Захаровна

Мать ребёнка: Лысенко Христина Моисеевна

Почаевка, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно

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