Ануфриев Захар Леонтьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ануфриева Мария Захаровна
Мать ребёнка: Лысенко Христина Моисеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Ануфриева Александра Захаровна
Мать ребёнка: Лысенко Христина Моисеевна
Рождение ребёнка
1912
Сын: Ануфриев Василий Захарович
Мать ребёнка: Лысенко Христина Моисеевна
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Ануфриева Екатерина Захаровна
Мать ребёнка: Лысенко Христина Моисеевна
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Ануфриева Татьяна Захаровна
Мать ребёнка: Лысенко Христина Моисеевна
Смерть
Неизвестно