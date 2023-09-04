Ярмолюк Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярмолюк Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ярмолюк Владимир

Мать ребёнка: Ярмолюк (Сирчук) Галина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ярмолюк Вячеслав

Мать ребёнка: Ярмолюк (Сирчук) Галина Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Ровно, Рівненська область

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