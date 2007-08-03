(Hadbavny) Wilma Lillian — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Hadbavny) Wilma Lillian

Место рождения

Ohio, USA

Дата рождения

06.10.1925

Дата смерти

03.08.2007

Пол

Женский

Отец

1877 г.р.

Мать

1885 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1925

Отец: Hadbavny Kalman J.

Мать: Hadbavny Veronecka

Ohio, USA
Место жительства
1930
Lakewood, Cuyahoga, Ohio, USA
Место жительства
1930
Lakewood, Cuyahoga, Ohio, United States
Место жительства
1935
Lore City, Guernsey, Ohio
Место жительства
1940
Manitowoc Rapids Town, Manitowoc, Wisconsin, United States
Место жительства
Неизвестно
Long Beach, California 90815, USA
Смерть
03.08.2007
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