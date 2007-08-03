(Hadbavny) Wilma Lillian
Место рожденияOhio, USA
Дата рождения06.10.1925
Дата смерти03.08.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1925
Отец: Hadbavny Kalman J.
Мать: Hadbavny Veronecka
Ohio, USA
Место жительства
1930
Lakewood, Cuyahoga, Ohio, USA
Место жительства
1930
Lakewood, Cuyahoga, Ohio, United States
Место жительства
1935
Lore City, Guernsey, Ohio
Место жительства
1940
Manitowoc Rapids Town, Manitowoc, Wisconsin, United States
Место жительства
Неизвестно
Long Beach, California 90815, USA
Смерть
03.08.2007