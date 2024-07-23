Колосова (Ордина) Федора (Феодора) Ивановна
Место рождения
Дата рождения1710
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1735
Сын: Колосов Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Колосов Василий Кириллович
д. Сиринская
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Лукина Мария Васильевна
Отец ребёнка: Колосов Василий Кириллович
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Фёкла Васильевна
Отец ребёнка: Колосов Василий Кириллович
д. Сиринская
Смерть
Неизвестно