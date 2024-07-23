Колосова (Ордина) Федора (Феодора) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосова (Ордина) Федора (Феодора) Ивановна

Место рождения

Мондур, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1710

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: не указан

Мать: не указана

Мондур, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Василий Кириллович

Рождение ребёнка
1735

Сын: Колосов Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Колосов Василий Кириллович

д. Сиринская
Рождение ребёнка
1736

Дочь: Лукина Мария Васильевна

Отец ребёнка: Колосов Василий Кириллович

Рождение ребёнка
1746

Дочь: Фёкла Васильевна

Отец ребёнка: Колосов Василий Кириллович

д. Сиринская
Смерть
Неизвестно

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