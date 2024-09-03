Самоловов Евфимий Филипов
Место рожденияд.Малысак Уватского района
Дата рождения25.12.1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1849
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.10.1877
Мать ребёнка: Самоловова (Кожевникова) Матрена Симеоновна
Рождение ребёнка
20.06.1889
Дочь: Слинкина (Самоловова) Агрипина Евфимьева
Мать ребёнка: Самоловова (Кожевникова) Матрена Симеоновна
Смерть
Неизвестно