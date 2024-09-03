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Самоловов Евфимий Филипов

Место рождения

д.Малысак Уватского района

Дата рождения

25.12.1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1849

Отец: Самоловов Филип Сергеев

Мать: Самоловова (Слинкина) Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самоловова (Кожевникова) Матрена Симеоновна

Рождение ребёнка
27.10.1877

Сын: Самоловов Зиновий Ефимов

Мать ребёнка: Самоловова (Кожевникова) Матрена Симеоновна

Рождение ребёнка
20.06.1889

Дочь: Слинкина (Самоловова) Агрипина Евфимьева

Мать ребёнка: Самоловова (Кожевникова) Матрена Симеоновна

Смерть
Неизвестно

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