Батьянов Михаил Иванович 17.10.1835 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Батьянов Михаил Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.1835 ст.

Дата смерти

05.12.1916 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1835 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Упоминание
Неизвестно
«Всемирная история». Энциклопедия | Российская интернет-энциклопедия, составленная профессиональными историками | https://w.histrf.ru/articles/article/show/batianov_botianov_mikhail_ivanovich
Работа или профессия
Неизвестно
Кадровый военный, генерал от инфантерии
Рождение ребёнка
17.03.1871

Дочь: Мельницкая (Батьянова) Елизавета Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
17.09.1878 ст.

Сын: Батьянов Петр Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Восприемник
19.12.1893 ст.
Церковь св. Симеона Богоприимца и Анны пророчицы, г. Ревель, Эстляндская губерния, Российская империя
Елизавета Аркадьевна Мельницкая
Смерть
05.12.1916 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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