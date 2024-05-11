Батьянов Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.10.1835 ст.
Дата смерти05.12.1916 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1835 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Упоминание
Неизвестно
«Всемирная история». Энциклопедия | Российская интернет-энциклопедия, составленная профессиональными историками | https://w.histrf.ru/articles/article/show/batianov_botianov_mikhail_ivanovich
Работа или профессия
Неизвестно
Кадровый военный, генерал от инфантерии
Рождение ребёнка
17.03.1871
Дочь: Мельницкая (Батьянова) Елизавета Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
17.09.1878 ст.
Мать ребёнка: не указана
Восприемник
19.12.1893 ст.
Церковь св. Симеона Богоприимца и Анны пророчицы, г. Ревель, Эстляндская губерния, Российская империя
Елизавета Аркадьевна Мельницкая
Смерть
05.12.1916 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург