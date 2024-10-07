Атаманицын Анатолий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти07.12.1993
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Атаманицын Иван Степанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
До 1962
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Между 22.06.1962 и 21.07.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
1972
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
07.12.1993