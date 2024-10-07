Атаманицын Анатолий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Атаманицын Анатолий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

07.12.1993

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Атаманицын Иван Степанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Орск, город Орск, Оренбургская область
Бракосочетание
До 1962

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Между 22.06.1962 и 21.07.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Развод
1972

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
07.12.1993
Орск, город Орск, Оренбургская область

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