Костылев Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Костылева Васса Ивановна
Место жительства
1916 ст.
Рождение ребёнка
15.03.1916
Сын: Костылев Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Костылева Васса Ивановна
Смерть
Неизвестно