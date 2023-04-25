Костылев Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКостылев Михаил Иванович

Костылев Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костылева Васса Ивановна

Место жительства
1916 ст.
Крейдянка, Харківська область
Рождение ребёнка
15.03.1916

Сын: Костылев Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Костылева Васса Ивановна

Крейдянка, Харківська область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.