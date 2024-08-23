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Самойлов-Немов Михаил Самойлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1837

Дата смерти

08.06.1906

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837

Отец: Самойла Семёнович

Мать: Фёкла Фёдоровна

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
05.02.1860

Жена: Самойлова (Дозорова) Степанида Васильевна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
01.02.1861

Сын: Самойлов-Немов Ксенофонт Михайлович

Мать ребёнка: Самойлова (Дозорова) Степанида Васильевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.08.1866

Дочь: (Самойлова) Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Самойлова (Дозорова) Степанида Васильевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.08.1871

Сын: Самойлов-Немов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Самойлова (Дозорова) Степанида Васильевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.03.1874

Дочь: Уланова (Самойлова) Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Самойлова (Дозорова) Степанида Васильевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.06.1876

Сын: Самойлов Пётр Михайлович

Мать ребёнка: Самойлова (Дозорова) Степанида Васильевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.12.1878

Дочь: Губанова (Самойлова) Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Самойлова (Дозорова) Степанида Васильевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.08.1881

Сын: Самойлов-Немов Василий Михайлович

Мать ребёнка: Самойлова (Дозорова) Степанида Васильевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
08.06.1906
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Похороны
10.06.1906
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

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