Самойлов-Немов Михаил Самойлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1837
Дата смерти08.06.1906
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837
Отец: Самойла Семёнович
Мать: Фёкла Фёдоровна
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
05.02.1860
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
01.02.1861
Сын: Самойлов-Немов Ксенофонт Михайлович
Мать ребёнка: Самойлова (Дозорова) Степанида Васильевна
Рождение ребёнка
25.08.1866
Дочь: (Самойлова) Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Самойлова (Дозорова) Степанида Васильевна
Рождение ребёнка
25.08.1871
Сын: Самойлов-Немов Иван Михайлович
Мать ребёнка: Самойлова (Дозорова) Степанида Васильевна
Рождение ребёнка
07.03.1874
Дочь: Уланова (Самойлова) Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Самойлова (Дозорова) Степанида Васильевна
Рождение ребёнка
28.06.1876
Мать ребёнка: Самойлова (Дозорова) Степанида Васильевна
Рождение ребёнка
08.12.1878
Дочь: Губанова (Самойлова) Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Самойлова (Дозорова) Степанида Васильевна
Рождение ребёнка
13.08.1881
Сын: Самойлов-Немов Василий Михайлович
Мать ребёнка: Самойлова (Дозорова) Степанида Васильевна
Смерть
08.06.1906
Похороны
10.06.1906