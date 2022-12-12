Меншикова Степанида Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меншикова Степанида Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1809

Муж: Меншиков Никита Петрович

Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Менчиков Григорий Никитич

Отец ребёнка: Меншиков Никита Петрович

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Меншиков Василий Никитич

Отец ребёнка: Меншиков Никита Петрович

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Улита Никитична

Отец ребёнка: Меншиков Никита Петрович

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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