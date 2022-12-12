Меншикова Степанида Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1809
Рождение ребёнка
Около 1809
Сын: Менчиков Григорий Никитич
Отец ребёнка: Меншиков Никита Петрович
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Меншиков Никита Петрович
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Улита Никитична
Отец ребёнка: Меншиков Никита Петрович
Место жительства
1838
Смерть
Неизвестно