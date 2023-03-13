Москвичева Федосья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1711
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Москвичевъ Никита
Рождение ребёнка
1725
Сын: Москвичевъ Полуэктъ
Отец ребёнка: Москвичевъ Никита
Рождение ребёнка
1737
Сын: Москвичевъ Яковъ
Отец ребёнка: Москвичевъ Никита
Рождение ребёнка
1741
Сын: Москвичевъ Антонъ
Отец ребёнка: Москвичевъ Никита