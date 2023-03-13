Москвичева Федосья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Москвичева Федосья Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1711

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1696 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Москвичевъ Никита

Рождение ребёнка
1725

Сын: Москвичевъ Полуэктъ

Отец ребёнка: Москвичевъ Никита

Рождение ребёнка
1737

Сын: Москвичевъ Яковъ

Отец ребёнка: Москвичевъ Никита

Рождение ребёнка
1741

Сын: Москвичевъ Антонъ

Отец ребёнка: Москвичевъ Никита

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