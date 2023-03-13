Москвичевъ Антонъ
Место рожденияМуратова, Арзамасскаго уезда
Дата рождения1741
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: Москвичевъ Никита
Муратова, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1762
Сын: Москвичевъ Ермолай
Мать ребёнка: Москвичева Агрофена Иванова
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Калоярцева Ефросинья
Мать ребёнка: Москвичева Агрофена Иванова
Рамодановка
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Москвичева Агрофена Иванова
Рамодановка
Бракосочетание
Неизвестно