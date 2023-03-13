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Москвичевъ Антонъ

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Место рождения

Муратова, Арзамасскаго уезда

Дата рождения

1741

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Москвичевъ Никита

Мать: Москвичева Федосья Васильева

Муратова, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1762

Сын: Москвичевъ Ермолай

Мать ребёнка: Москвичева Агрофена Иванова

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Калоярцева Ефросинья

Мать ребёнка: Москвичева Агрофена Иванова

Рамодановка
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Москвичева Агрофена Иванова

Рамодановка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Москвичева Агрофена Иванова

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